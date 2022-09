Politimann sparket i skrittet i Tønsberg – to pågrepet

To menn, en i tenårene og en i 20-årene, ble pågrepet etter at et slagsmål brøt ut utenfor et utested i Tønsberg i natt, melder Politiet på Twitter.

I forbindelse med pågripelsen ble en politimann sparket i skrittet av mannen i 20 årene.

Ifølge politiet hadde mannen vært ufin inne på utestedet og tatt to kvinner i skrittet. Kjæreste til den ene kvinnen endte i slåsskamp med mannen. Mannen i tenårene blandet seg inn på utsiden.

Politiet skriver videre at kjæresten til den ene kvinnen ble kjørt til legevakten for behandling av en kuttskade, og at tenåringen sparket i politibilen idet han skulle inn i den.