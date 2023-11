Palestina-demonstrasjon på Oslo S

I overkant av 100 personer demonstrerer på Oslo Sentralstasjon i ettermiddagsrushet tirsdag.

Flere er tilknyttet Aksjonsgruppen for Palestina, og ligger på gulvet i avgangshallen dekket av hvite laken.

Gruppen demonstrerer for umiddelbar våpenhvile mellom Israel og Hamas.

– Vi klarer ikke sitte stille og se på at barn blir drept, at Israel bomber sykehus og sivile i Gaza, sier talsperson for gruppen Rami Samander til NRK.

Over 10.000 personer har blitt drept på Gaza siden krigen brøt ut for nøyaktig én måned siden.

Den norske regjeringen var ett av flere land som oppfordret til våpenhvile i FN forrige uke.

Nå vil Aksjonsgruppen for Palestina vil at norske politikere presser resten av de nordiske landene til å kreve våpenhvile mellom partene.

– Vi ønsker å nå ut til forbipasserende sine hjerter og minne om at grusomhetene ikke opphører, hvis vi ikke gjør mer for å stoppe dem, sier gruppen i en pressemelding.

Det skal ikke være forsinkelser i togtrafikken som følge av demonstrasjonen.