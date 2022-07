Oslo: Mann i 20-åra alvorleg skadd med skarp gjenstand

Ein mann i midten av 20-åra skal ha blitt skadd med ein skarp gjenstand på Grønland i Oslo.

Personen er alvorleg skadd, og blir køyrt til sjukehus, melder politiet på Twitter. Vedkommande er vaken og medviten.

– Det er ein relasjon mellom desse to, så vi har ingen grunn til å tru at det er fare for andre. Dei er kjenningar av politiet, seier operasjonsleiar Line Skott i politiet.

Politiet er på staden, og har kontroll på ein person som er mistenkt akkurat no.

Hendinga skjedde ved Brugata på Grønland, og det var mange vitne. Politiet avhøyrer dei no for å kartlegge kva som skjedde.

Politiet søker etter stikkgjenstanden med hundar.