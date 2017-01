Ønsker større satsning på jernbane

NHO, LO og Skogeierforbundet vil ruste opp jernbanene fra nord til sør for 2,6 milliarder kroner, skriver Nationen. Industrimiljøene håper at Nasjonal Transportplan 2018-2029, som legges frem i vår skal følge opp kravet om å få mer gods over på bane.