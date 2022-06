Nordea øker rentene

Rentesatsene på boliglån og innskudd økes i Nordea. Boliglånsrenta økes med inntil 0,50 prosentpoeng, mens det på innskudssiden økes med inntil 0,60 prosentpoeng. Det skriver banken i en pressemelding.

– Vi har besluttet å heve rentene på boliglån og på sparekonto. Bakgrunnen for hevingen er Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten, samt utviklingen i rentemarkedet, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Renteøkningene kommer i en periode preget av sterk økonomisk vekst, men også økende inflasjon.

– Arbeidsledigheten er svært lav, og mange bedrifter rapporterer om sterk utvikling. Samtidig opplever mange at prisene stiger kraftig og at dette tærer på lommeboken. Det er viktig å være klar over at denne situasjonen kan påvirke folk på veldig ulikt vis. Vi er i tett kontakt med kunder som opplever utfordringer, sier Marjamaa.