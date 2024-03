Nikki Haley tok sin første seier i primærvalgene

Nyhetsbyråene AP og Reuters melder at Nikki Haley har tatt sin første seier i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

Natt til onsdag vant hun mot ekspresident Donald Trump i primærvalget i Washington D.C. Hittil er det Trumps eneste tap i primærvalgene.

Til tross for Haleys seier i hovedstaden ligger det fortsatt soleklart an til at presidentvalget i USA blir en duell mellom Trump og demokratenes sittende president Joe Biden.

Neste uke skal 16 delstater holde primærvalg, i det som populært blir kalt «supertirsdag».

Haley har bakgrunn som USAs ambassadør til FN og guvernør i Sør-Carolina. Hun er Trumps eneste gjenværende motstander i kampen for å bli partiets presidentkandidat.