Melding om personer med pistol på Hellerud skole

Politiet sier at de har kontroll på to personer som er mistenkt for å ha tatt med en pistol til Hellerud skole i Oslo.

Politiet rykket ut med store styrker, inkludert bombegruppen, og sperret av området da de fikk meldinger om at noe pågikk.

– Dette er to personer vi er kjent med fra før av - to gutter i slutten av tenårene. Dette er trolig ikke elever ved skolen. Per nå søker vi ikke aktivt etter noen flere, men vi fortsetter å være i området, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til NRK.

Politiet skriver på Twitter at de ikke har opplysninger om at noen er skadet eller om at det er avfyrt skudd.

Resten av skoledagen er nå avlyst.