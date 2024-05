Mattilsynet advarer om importerte egg

I butikkene nå finnes det egg fra flere land utenfor Norden. Grunnet mangelen på norske egg importeres egg fra land som har mye høyere forekomst av salmonella.

– Norske forbrukere er godt vant til å kunne spise bløtkokte egg og håndtere rå egg uten spesielle hensyn med tanke på salmonella. Nå derimot så ser vi at det importeres egg fra andre land hvor det er mye større forekomst av salmonella, sier Randi Edvardsen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Hun sier det derfor er viktig at man sjekker hvor eggene kommer fra.

– Det skal være tydelig merket på pakken med landkode, som er NO for Norge, SE, FI og DK for de andre nordiske landene. Er eggene fra land utenfor Norden så bør du varmebehandle disse godt, sier Edvardsen.