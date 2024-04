Mann tiltalt for seksuelle overgrep mot datter

En sunnmøring i slutten av 60-årene er tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen datter for over 20 år siden.

Det går fram av en tiltalebeslutning, melder Sunnmørsposten. Mannen er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, under 16 år og for incest.

Den tiltalte mannen må møte i Møre og Romsdal tingrett 9. september.