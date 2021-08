Mann skadd i fall på Karmøy

En 33-årig mann er fraktet til sykehus med luftambulanse etter å ha falt ut fra andre etasje av en bygning på Karmøy i Rogaland. Sørvest politidistrikt ble varslet om hendelsen i nærheten av Havnegata via AMK klokka 0.50 natt til søndag.– Slik det framstår for oss, er det en ulykke, forteller operasjonsleder Helen Rygg Ims til NTB. Mannen skal ha falt ut fra en høy andre etasje. Han er fløyet til Stavanger universitetssjukehus. Politiet var natt til søndag på stedet for å sikre spor og gjennomføre avhør.