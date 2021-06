Mann pågrepet etter brann

Brannen i en enebolig i Søgne i Agder er slukket. Ingen personer skal ha kommet til skade, men politiet har pågrepet en mann som er siktet for brannstiftelse.

– En mann i 50-årene med tilknytning til boligen er pågrepet i området og siktet for brannstiftelse. Det var forhold på stedet som gjorde at politiet fikk mistanke til at brannen var påsatt, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.