Mann knivstukket i Oslo

En mann er knivstukket på Tøyen i Oslo lørdag morgen. Politiet har kontroll på flere personer, og jobber med å avklare status på dem. Vedkommende som er knivstukket har blitt fraktet til sykehus. Årsak til hendelsen er foreløpig uklart, melder politiet i Oslo på Twitter.

Operasjonsleder Guro Sandnes opplyser til NRK at et større område rundt Tøyengata sperres av, og at politiet har et aktivt søk etter gjerningspersoner. De vet foreløpig ikke om knivstikkingen har skjedd ute på gata eller på en adresse.