Mann kjørte inn i vegg i Ålgård – døde av sykdom

En mann i slutten av 70-årene fikk et akutt sykdomsanfall som gjorde at han rygget inn i en vegg i et parkeringsanlegg i Ålgård. Det opplyser politeit i Sør-Vest.

Mannen døde som følge av sykdommen etter at helsepersonell forsøkte å redde ham. Familiemedlemmer er på stedet.