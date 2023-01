Mann død etter ras fra hyttetak i Innlandet

Politiet ble varslet om et ras fra et hyttetak under snømåking i Nord-Torpa, ved Spåtind/Synnfjorden, i Innlandet.

– To personer på stedet, og en av disse ble begravd i raset. Vedkommende, mann i 70-årene, ble etter hvert gravd frem og forsøkt gjenopplivet, skriver politiet.

Mannen ble senere bekreftet død på stedet.

– Både ambulanse, luftambulanse, brann og politiet samhandlet på stedet, opplyser de.

Pårørende er varslet. Avdøde er besluttet obdusert.

– Forholdet anses per nå som en tragisk ulykke, skriver politiet.