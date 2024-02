Leger Uten Grenser: Ansattes familiemedlemmer drept i Gaza

Minst to er drept og flere såret, melder Leger Uten Grenser i en pressemelding.

Tirsdag kveld ble et tilfluktssted som Leger Uten Grensers ansatte og familie bruker, truffet i et angrep. Det skjedde i forbindelse med at israelske styrkers kamphandlinger i Al Mawasi i Khan Younis, sør på Gazastripen.

– Minst to familiemedlemmer til våre ansatte ble drept, og seks mennesker er såret. Vi er forferdet over det som skjedde, skriver Leger Uten Grenser i en pressemelding som kommunikasjonsrådgiver Bjørn Ivar Voll har sendt til NRK onsdag morgen.

Det er andre gang at Leger Uten Grensers tilfluktssteder er blitt angrepet.

Den 8. januar ble et missil fra en stridsvogn skutt gjennom et bygg der 125 ansatte og familiene deres oppholdt seg. En fem år gammel jente ble drept i det angrepet.