Kvinne til sykehus etter påkjørsel

En kvinne ble natt til søndag fraktet til sykehus i Haugesund etter at hun var blitt påkjørt i et gangfelt i Haugesund. Sørvest politidistrikt fikk melding om påkjørselen like ved Haugesund stadion klokka 01.49 natt til søndag.