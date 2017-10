Kvinne påkjørt tre ganger

Torsdag ble en kvinnelig mopedist påkjørt tre ganger av en beruset mann i Haugesund, melder hnytt. Operasjonsleder André Skram Hansen sier at bilføreren kjørte inn i mopeden bakfra. Så rygget han over mopedføreren for deretter å kjøre frem igjen.