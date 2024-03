Kripos: – Redd for at vi får fleire drap enn tidlegare

Det sa kripos-sjefen Kristin Kvigne i Dagsrevyen.

– Dette er ein grufull tragedie for familien, lokalsamfunnet og heile nasjonen.

Kripos hjelper til i drapsetterforskinga i Ål i Hallingdal. Laurdag blei fire personar funne døde i ein bustad.

Til no i år har det vore 12 drap i Noreg. Det er fleire enn nokon gong så langt i året.

Også i 2023 var det fleire drap enn tidlegare.

– Vi er bekymra for utviklinga. Vi er redd for at vi får fleire drap enn det vi har hatt tidlegare, seier Kvigne.

Ho understrekar at det er for tidleg å slå noko fast om utviklinga.