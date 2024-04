Kjerkol: Jeg fikk 30 minutter

I et svar på et innlegg av tidligere Venstre-politiker Mathias Fischer, skriver Ingvild Kjerkol at hun fikk 30 minutter på å skrive talen hun holdt på pressekonferansen.

«Jeg fikk 30 min på statsministerens kontor for å skrive noen ord etter nesten 30 år som folkevalgt. Talen ble ærlig, følelsesladd og kanskje mer personlig enn jeg ville valgt om jeg, som du, hadde hatt mulighet til å sove på den. Til alle som leser Mathias Fischer sin status og min kommentar her. Vi kjenner ikke hverandre - kan bare huske hyggelige korte hils i stortingsrestauranten,» skriver Kjerkol.

Fischer skrev i kommentaren sin at det ikke er så «ofte at en avtroppende statsråd holder en så lite ydmyk og så provoserende arrogant tale som hun gjorde i går.»