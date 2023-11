Israelsk kringkasting: Israel godtar ikke Hamas-liste

Krigen mellom Hamas og Israel kan bli gjenopptatt torsdag morgen dersom Hamas ikke endrer på kravene sine, sier en kilde til israelsk kringkasting.

Hamas har levert en liste til Israel over gisler som Hamas vil frigi torsdag. Men listen oppfyller ikke israelske krav, melder den israelske kringkasteren KAN.

En israelsk kilde sier til kanalen at hvis Hamas ikke endrer på listen innen klokken 7 torsdag morgen, så kommer Israel til å starte opp igjen kampene.

Onsdag kveld uttalte en talsmann for Hamas at gruppen ikke er fornøyd med Israels siste forslag for å få til en ny forlengelse av den midlertidige våpenhvileavtalen.

(NTB)