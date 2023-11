Israel: Seks gisler overlevert til Røde Kors

Seks nye israelske gisler er overlevert fra Hamas til Røde Kors, melder det israelske militæret, ifølge Reuters.

Gislene skal nå være på vei til Israel.

Dermed er totalt åtte nye gisler frigitt av Hamas torsdag.

Samme dag skal 30 palestinere løslates i bytte mot ti frigitte gisler, sier en talsperson for Qatars utenriksdepartement. To russiske borgere som ble sluppet fri onsdag, teller med på listen over løslatte gisler, ifølge talspersonen.