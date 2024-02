Israel: Ber FN om hjelp til å evakuere sivile fra Gaza

En talsperson for israelske myndigheter ber FN om hjelp til å evakuere sivile fra Gaza, melder Reuters.

– Vi oppfordrer FN til å samarbeide. Ikke si at det ikke kan gjøres. Samarbeid med oss for å finne en måte, sa talsperson Eylon Levy i et møte med pressen.

Oppfordringa fra Israel kommer i forbindelse med en varslet opptrapping av angrep mot grensebyen Rafah, helt sør i Gaza. Der har over 1,2 millioner palestinere søkt tilflukt fra andre steder i Gaza.

Både Norge, FN og flere andre organisasjoner har bedt Israel ikke angripe Rafah, fordi de frykter for enorme konsekvenser for palestinerne.