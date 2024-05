Innsatte truet ansatte med slagvåpen på Ullersmo fengsel – politiet på stedet

Politiet bistår i en hendelse ved Ullersmo fengsel etter at to innsatte truet ansatte med slagvåpen.

– Det er to personer som har truet ansatte med slagvåpen. De ansatte har trukket seg tilbake, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Walle forteller at de to innsatte skal være låst inne på et av fellesarealene på fengselet.

Ullersmo fengsel er et høysikkerhetsfengsel i Ullensaker i Akershus. Det benyttes av langtidsfanger fra over hele landet.