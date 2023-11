IDF: Har funnet en 55 meter lang tunnel under Shifa-sykehuset i Gaza

Den israelske hæren sier de har funnet en 55 meter lang tunnel under Gazastripens største sykehus Al Shifa.

Det israelske militæret (IDF) publiserte søndag en video av det de beskriver som en tunnel gravd ut av væpnede palestinere under Al Shifa-sykehuset.

Tunnelen er 10 meter dyp og strekker seg 55 meter fram til en eksplosjonssikret dør, ifølge IDF.

– Denne typen dør brukes av terroristorganisasjonen Hamas for å hindre israelske styrker i å ta seg inn i kommandosentre og de underjordiske anleggene som tilhører Hamas, sier IDF i en uttalelse vedlagt videoen.

IDF omringet Al Shifa-sykehuset for over en uke siden, og onsdag gikk israelske soldater inn i det store sykehuskomplekset som var fullt av pasienter, helsepersonell og tusenvis av sivile palestinere på flukt. Israel har anklaget Hamas for å ha en kommandosentral i eller under sykehuset, men har ikke offentliggjort beviser for dette.

Påstanden avvises av sykehusledelsen, helsedepartementet og Hamas selv.

Bildet viser ifølge IDF en tunnelinngnag ved Al Shifa-sykehuset i Gaza.

IDF har også tidligere hevdet at et bilde av en luke beviser at Qatar-sykehuset i Gaza er koblet til Hamas sitt tunnelsystem. Påstanden ble senere tilbakebevist av faktisk.no.

(NTB)