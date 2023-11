Israel har tatt seg inn på Shifa-sykehuset

Israelske soldater tok seg inn på Gazas største sykehus natt til i dag.

– Militære styrker gjennomfører en «presis og målrettet aksjon» mot Hamas i deler av Shifa-sykehuset, skrev Det israelske forsvaret (IDF) på X natt til onsdag.

Israelske soldater og stridsvogner har i flere dager omringet sykehuset og bedt alle i området om å evakuere. Ifølge leger inne på sykehuset er det 633 pasienter der, blant dem premature barn.

Israel sier militæret har tatt med seg kuvøser og babymat til de yngste pasientene på sykehuset.

Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring om Shifa-sykehuset nå

Ber Hamas overgi seg

Den israelske hæren mener Hamas driver en kommandosentral under sykehuset.

Hamas avviser dette.

– Israel er i krig med Hamas, ikke med sivile i Gaza, skriver militæret.

Blant styrkene er medisinske team og folk som snakker arabisk. De skal ifølge Israel sørge for at ingen sivile «som brukes at Hamas som menneskelige skjold», blir skadd.

De ber Hamas om å overgi seg.

Sykehuset er Gazas største og ligger i Gaza by.

Ble advart

En lege på sykehuset forteller til CNN at de fikk 30 minutters advarsel før soldatene kom.

– Vi ble bedt om å holde oss unna vinduene og balkongene. Vi kan høre de pansrede kjøretøyene, sier Dr. Khaled Abu Samra til CNN.

Mohammed Zaqout, som leder sykehusene på Gazastripen, sier at soldater har tatt seg inn på flere avdelinger, blant dem akuttmottaket og kirurgiavdelinger der folk får intensiv behandling

– Okkupasjonsstyrkene stormet bygningene. Pasientene er livredde, sier han til nyhetsbyrået AFP.

– De skriker. Det er en veldig skremmende situasjon.. vi kan ikke gjøre noe annet for pasientene enn å be, sier Zaqout til AFP.

Fordrevne palestinere søker ly på Al Shifa sykehus, midt i den pågående konflikten mellom Hamas og Israel, i Gaza by, 8. november 2023 Foto: STRINGER / Reuters

Mange tusen soldater i Gaza

Sigbjørn Halsne, seksjonssjef ved forsvarets høyskole, sier til NRK at angrep mot sykehus er ganske sjeldent.

Sykehus er beskyttet mot angrep i krig ifølge Folkeretten.

– Denne typen angrep er sjeldent, der en går ganske målretta inn i et sykehus etter lengre tid og en omringing, sier Halsne.

Han sier det israelske forsvaret er inne på Gazastripen med tre divisjoner, hver på mellom 10.000 og 25.000 soldater.

Etter Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober, der det ifølge israelske myndigheter ble drept rundt 1200 mennesker, har Israel bombet Gaza nærmest uten stopp.

Over 11.300 mennesker er drept, blant dem over 4500 barn, ifølge helsemyndighetene i Gaza, kontrollert av Hamas.

De palestinske helsemyndighetene holder Israel for livene til helsepersonell, pasienter og fordrevne på Shifa-sykehuset, ifølge en uttalelse gitt til nyhetsbyrået Reuters.

De sier rundt 50.000 fordrevne har søkt ly ved sykehuset.

Gir Israel og USA ansvaret

Hamas gir USAs president Joe Biden skylden for militæraksjonen mot sykehuset. Tirsdag hevdet USA å ha bevis for at Hamas har brukt Shifa-sykehuset til militære formål.

Protester mot bombingen av Gaza utenfor Det hvite hus i Washington D.C. Foto: Jose Luis Magana / AP

– Vi har informasjon som bekrefter at Hamas bruker dette sykehuset til kommando- og kontrollformål og trolig til lagring av våpen, sa USAs nasjonale sikkerhetstalsperson John Kirby

Det ble ikke lagt frem bevis for påstandene.

Kirby understreket at handlingene til Hamas ikke fritar Israel for ansvar for å beskytte sivile på Gaza-stripen.

Hamas mener uttalelsen ga grønt lys for den israelske aksjonen mot al-Shifa sykehuset.

De ber FN inspisere alle sykehus i Gaza.

Flere uavhengige organisasjoner er tilknyttet sykehuset. Ingen av dem har til nå bekreftet at de har observert Hamas' tilstedeværelse på sykehuset.

Et barn skadd i et israelsk bombeangrep på sykehus i Khan Younis sør på Gazastripen. Flere hundre tusen har flyktet hit etter at Israel varslet angrep i nord. Foto: Fatima Shbair / AP

Støtter ikke angrep mot sykehus

USAs president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu hadde tirsdag en lengre telefonsamtale om Israel og Gaza, og innsatsen for å fri gisler som holdes av Hamas, skriver Det hvite hus.

Det hvite hus sier i en uttalelse at USA ikke støtter et «angrep» mot sykehus fra lufta og heller ikke ønsker en skuddveksling på et sykehus.

Det hvite hus sier også at sykehus og pasienter må beskyttes.

– Vi støtter ikke et angrep mot et sykehus fra lufta, og vi ønsker ikke en skuddveksling på et sykehus der uskyldige, hjelpeløse og syke mennesker er fanget i kryssild, sier en byråkrat i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Norske borgere ut onsdag

Rundt 270 norske borgere og personer med norsk tilknytning befinner seg på Gazastripen, ifølge regjeringen.

Tirsdag fikk det norske Utenriksdepartementet beskjed om at 51 norske borgere har fått tillatelse til å reise ut fra Gaza via grenseovergangen Rafah onsdag.

Over 11.300 palestinere og 1200 israelere har blitt drep i angrepene siden 7. oktober.