Høyre kritisk til manglende Taliban-info

Leder for Forsvars- og utenrikskomiteen, Ine Eriksen Søreide, er kritisk til at Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK) ikke ble godt nok varslet om at møtene med Taliban skulle skje i Norge.

– DUUFK ble ikke informert i forkant av møtene med Taliban. Som komiteleder fikk jeg et kort varsel fra utenriksministeren om at møtene skulle avholdes, men det ble ikke gitt informasjon om delegasjon eller øvrig opplegg, sier Søreide til NRK.

Den utvidete utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) er en fast komité som består av de ordinære medlemmene av utenriks- og forsvarskomiteen, Stortingets president og lederne for partigruppene.

Komiteen holdes orientert om store og viktige spørsmål vedrørende utenrikspolitikken til regjeringen.

– Det er regjeringen som er ansvarlig for å gi informasjon til Stortingets organer. Med tanke på møtenes innretning, ville det vært klokt av utenriksministeren å gi Stortinget informasjon i forkant om møtene og de vurderingene regjeringens beslutning bygget på.