Hardangervidda stengt for personbil

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengt for bilar med totaltvekt under 7,5 tonn. For tyngre biler og vogntog er det kolonnekøyring, melder Vegtrafikksentralen. Det er uvær i området. Fv50 Hol–Aurland og Fv53 Tyin–Årdal er også stengt.