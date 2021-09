Har kontroll på Ammerud-brannen

Brannvesenet skriv på Twitter at dei har sløkt ein brann i 2. etasje i blokka på Ammerud i Oslo. I samband med brannen har det kome ein del røyk i trappeoppgangane og nokre bebuarar har måtta bli i leilegheitene sine, skriv Oslo-brannvesenet på Twitter. Trappeoppgangane skal no vera frie for røyk, skriv dei vidare.