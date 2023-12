Funn av vrakrester i Bunnefjorden – avslutter redningsaksjon

Det ble lørdag kveld satt i gang søk etter funn av vrakrester i Bunnefjorden i Oslo.

Hovedredningssentralen melder at en båteier har tatt kontakt med politiet og meldt at båten hans har gått ned.

– Politiet jobber med å avhøre en person som har meldt seg for politiet om at han har vært ute i båt og at båten hans har sunket i det aktuelle området som vi leter i, sier redningsleder, Andreas Bull, ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.

Mannen tok seg til land med en robåt. Søket ble derfor avsluttet etter kort tid.

Det ble søkt med blant annet redningsskøyte og helikopter.

I en oppdatering skriver politiet at mannen er uskadet, og at ulykken blir etterforsket.