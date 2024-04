Fritt Ord-pris til krigsfotograf Harald Henden

VG-fotograf Harald Henden er tildelt Fritt Ords Pris for sin svært sterke innsats for ytringsfriheten. Det er første gang en stillsfotograf får utmerkelsen.

– Først og fremst får Harald Henden denne prisen fordi han er enestående som krigs- og katastrofefotograf: Han har i nær 35 år, med risiko for eget liv, dekket ekstremt tøffe konflikter og naturkatastrofer, med et spesielt blikk for sivilbefolkningen, sier styreleder Grete Brochmann i Fritt Ord til NTB.

«For krigsfotografer og fotojournalister handler det ofte om å være så tidlig ute som mulig for å få best tilgang til usensurert dokumentasjon av hva som skjer når konflikter utvikler seg. Harald Henden har uredd gått inn i uforutsigbare og farlige områder for å bli et førstehåndsvitne til det som skjer» heter det blant annet i begrunnelsen for Stiftelsen Fritt Ords Pris for 2024.

– Jeg er litt overveldet og ble nok taus noen sekunder da jeg først fikk beskjed, sier prisvinneren til NTB.