Fraktet til sykehus med stikkskader

Em mann og en kvinne er fraktet til sykehus etter at de ble stukket med øks eller kniv på Ler sør for Trondheim i natt. Kvinnen hadde et kutt i hodet og blødde kraftig. Mannen hadde kun mindre skader. En mann i 30-årene er pågrepet i saken.