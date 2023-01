Forbrukertilsynet politianmelder Tinde Energi AS

I desember varslet Forbrukertilsynet overtredelsesgebyr mot Tinde Energi AS for brudd på markedsføringsloven. Etter grundige undersøkelser har tilsynet nå politianmeldt selskapet for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri. Det skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Den offentlige etaten oppgir å ha mottatt mange klager mot strømselskapet siden sommeren 2022.

Forbrukertilsynet mener Tinde har begått eller forsøkt å begå bedrageri ved flere tilfeller.

«Bakgrunnen for at Forbrukertilsynet vurderte å fatte vedtak, var at selskapet sendte ut varsel om endringer i fastprisavtalene og pristakavtalene de har med sine privatkunder. Slike avtaler er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet kan ikke endre en fastprisavtale eller en avtale med pristak som allerede er inngått» skriver Forbrukertilsynet i meldingen.