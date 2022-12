Flytrafikken var stengt over store deler av Nord-Norge

Politiet i Nordland skriver på Twitter at en melding om røykutvikling fra et bygg på Bodø Lufthavn førte til at flytrafikken var stengt over store deler av Nord-Norge torsdag kveld.

Det skal ha vært røykutvikling fra et batteri.

– Brannvesenet har nå klarert området og de ansatte får gå tilbake til jobb igjen, så det antas at flytrafikken snart går som normalt, melder politiet.

Politiet skriver at det er kontroll på situasjonen.

Luftrommet nord for Værnes var stengt fra klokken 20.45 til 21.00, opplyser pressekontakt Cathrine Framholt i Avinor til TV 2.