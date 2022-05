EU og Norge enig om felles innkjøp av vaksine mot apekopper

EU og Norge har bestemt seg for å gå til felles innkjøp av vaksine for å bekjempe utbruddet av apekopper. Det bekrefter Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström overfor NRK.

- Vi har fått det bekreftet av EU-kommisjonen at Norge er med, sier Bergström til NRK.

Det var den svenske avisa Dagens Nyheter som først omtalte saken, men da uten bekreftelsen av at Norge er med i avtalen.

Gjennom koronapandemien forhandlet Bergström om vaksinedoser på vegne av EU, og sikret doser til både Sverige og Norge fra Brussel.

Han forteller at EU-innkjøpet vil komme fort, med levering av både vaksiner og medisiner allerede i juni. Hvor mange doser hvert land skal få er ennå ikke klart.

– EU-felles innkjøp av vaksiner og medisiner tjente oss godt under pandemien og kan nå gjøre det igjen, sier Sveriges sosialminister Lena Hallgren, ifølge Dagens Nyheter.

Ifølge avisa skal EU kjøpe Bavarian Nordic sin Imvanex-vaksine, samt medisinen Tecovirimat fra amerikanske Siga Technologies. Begge er til bruk mot kopper, som er beslektet med apekopper.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier fredag de er redde for en samfunnsspredning av apekopper, men at de rette tiltakene er satt i gang.

– Vi kan enkelt begrense utbruddet, sier WHO, og understreker samtidig at apekopper ikke er en sykdom den generelle befolkningen bør bekymre seg over, skriver Reuters.

WHO sier det ikke er behov for massevaksinering eller flokkimmunitetskampanjer.

Apekopper har den siste tiden blitt påvist i flere land over hele verden, senest i Finland. Viruset har sitt opphav i afrikanske land.