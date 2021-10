Etterlyser brødre etter drap

Politiet offentliggjør navn på etterlyste i Mortensrud-drapet. 20-åringen Hamse Hashi Adan ble drept Mortensrud i Oslo 7. oktober.

Mennene er brødrene Valon (35 år) og Visar (32 år) Avdyli fra Bærum. Brødrene er kjent for politiet fra tidligere, blant annet gjennom Høyesteretts dom av 28.juni 2016 hvor de er domfelt for terrorvirksomhet, skriver politiet i en pressemelding.

De to brødrene er avbildet på Gardermoen før de går om bord på et fly til Kosovo 9.oktober. Da de forlot landet hadde ikke politiet noen mistanke mot de to brødrene.