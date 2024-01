Espen Barth Eide om Jemen-angrepet: – Tror amerikanerne vil unngå en stor regional konflikt

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NRK at det britisk-amerikanske angrepet i Jemen fører til bekymring for at konflikten i Midtøsten eskalerer.

– Det er en lavintensitetskonflikt som nå sprer seg til nabolandet. Grunnkonflikten er den vi ser i Gaza og i Midtøsten. Den må vi gjøre alt vi kan for å løse, sier han.

Utenriksministeren understreker at Houthi-militsens angrep på skip i Rødehavet ikke er akseptable.

– Det er en nødvendig korridor for å komme gjennom Suezkanalen. Der går veldig mye av verdens skipstrafikk. FNs sikkerhetsråd har vært veldig tydelig på at dette må Houthiene slutte med, sier han.

Barth Eide håper at det ikke blir en stor regional konflikt.

– Jeg tror at amerikanerne vil unngå at dette blir en stor regional konflikt som de blir en del av, sier han.

Han legger til at Norge har vært opptatt av å kommunisere til Houthiene og deres støttespillere at angrepene på sivile skip er en svært dårlig idé.

– Det aller viktigste nå er å ta tak i grunnproblemet, som er konflikten vi ser utspiller seg i Gaza og i økende grad på Vestbredden. Det er på en måte kilden til veldig mye av det som skjer. Man får ikke stoppet den regionale spredningen før man klarer å ta tak i urproblemet.

Ifølge Barth Eide deltok ikke Norge i angrepene i natt.