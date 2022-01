Enighet om styrket lønnsstøtte

Eigil Knutsen (Ap), leder i finanskomiteen, sier til NRK at regjeringspartiene har kommet til enighet med SV om en styrking av lønnstøtteordningen.

– Det vi har blitt enige om er at vi skal styrke lønnstøtteordningen også i februar. Vi skal ikke trappe den ned. Vi skal fortsatt ha et høyt støttebeløp per ansatt på 40.000 kroner.

Støtteordningen skal også bedres for sesongbedrifter, sånn at de kan regne med de som var ansatt i desember.

Samtidig blir det endringer i kompensasjonsordningen for bedrifter.

– Siden vi styrker lønnstøtteordningen i februar, så trapper vi noe ned på kompensasjonsordningen for næringslivet, sånn at i februar blir maksimal støtteprosent 70 prosent i stedet for 85 prosent som var foreslått.

Maksimalbeløpet en bedrift kan motta blir 4 millioner kroner for månedene november og februar. For desember og januar blir maksbeløpet 7,5 millioner, fordi det da var strengest smitteverntiltak.