Brann slukket i bygård i Oslo

Det begynte natt til fredag å brenne kraftig i en leilighet på loftet i en bygård på St. Hanshaugen i Oslo. Rundt 30 personer ble evakuert. Like etter klokken 04 meldte barnnvesenet at brannen var slukket, men at det vil være tterslukking utover fredag formiddag.

Politiet opplyser at alle beboere kom seg ut av leiligheten hvor brannen startet.

Rundt klokken 3 hadde brannmannskapene kontroll på stedet og det var da ikke lenger fare for spredning. Bygården har fått store skader i øverste etasje, og vannskader i etasjene under. Brannen spredte seg til hele loftet på bygningen.

Det var på et tidspunkt fare for spredning til Markus kirke, innviet i 1927. Kirken regnes som et verneverdig kulturminne og er listeført av Riksantikvaren.

Brannen oppsto på loftet i den fire etasjer høye bygården som ligger i krysset mellom Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien og ble meldt klokken 1.22 natt til fredag.

(NRK/NTB)