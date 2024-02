Brann i Sauda Smelteverk – under kontroll

Nødetatene har rykket ut til smelteverket i Sauda kommune i Rogaland. Det melder både politi og 110-sentralen i Sør-Vest.

– Det er i et transportbånd det brenner, opplyser politiets operasjonsleder Roger Litlatun til NRK.

– Det er ikke fare for at det skal spre seg videre i og med at brannvesenet er på stedet og har begynt å slukke på dette båndet, sier han

Sauda Smelteverk, eller Eramet Norway Sauda, er en norsk smelteverksbedrift, eid av det franske stålkonsernet Eramet.