Brann i rekkehus i Haugesund

Det brenner i et rekkehus på Bleikmyr i Haugesund. To personer befant seg i huset, begge skal ha kommet ut.

To personer får behandling for røyk- og brannskader. Det er fare for spredning og naboer blir evakuert, melder Sør-Vest politidistrikt.

Politiet fikk melding om brannen klokka 23.35 fredag kveld.