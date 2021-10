Bolig i Vegårshei overtent

Det er meldt om brann i en bolig ved Vegårshei i Agder. Nødetater er på vei til stedet, melder politiet i Agder på Twitter. Melding om brannen ble meldt klokken 23.56. En time senere forteller politiet at boligen er overtent og at brannvesenet driver med slukking. Politiet har mottatt informasjon som tilsier at det ikke har vært personer i huset.