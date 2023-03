Bistandsadvokat bekrefter: Drapssiktet tatt etter over ett år på rømmen

Den etterlyste Valon Avdyli (36) er på vei til Norge etter over ett år på rømmen, bekrefter bistandsadvokat Catharina Cecilie Gjesti til NRK.

– Det er veldig fint at det er en utvikling i saken og at vi kanskje kommer videre i straffesaken og får den. De etterlatte har blitt informert om dette i dag. Jeg håper at den andre broren melder seg og blir pågrepet han også.

Avdyli er i tillegg til sin bror, Visar Avdyli (33), siktet for drap eller medvirkning til drapet på Hamse Hashi Adan. Adan ble drept utenfor Lofsrud skole i Oslo 7. oktober 2021.

Ifølge VG er eldstebror Avdyli på vei til Norge fra Tyrkia, hvor han har sittet fengslet på bakgrunn av ulovlig opphold.