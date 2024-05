Beste måling siden 2016 for Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet (Frp) går frem for fjerde måned på rad og øker oppslutningen til 18,5 prosent i mai.

Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

Partiet henter velgere fra samtlige partier, bortsett fra MDG. Senterpartiet (Sp) faller med 1,7 prosentpoeng fra forrige måned til en oppslutning på 5,2 prosent. Tilbakegangen kan forklares med økt lekkasje til Frp. Rekordmange 56.000 velgere har rømt fra Sp til fordel for Frp.

Høyre gjør sin svakeste måling siden desember 2021. Partiet faller med 1,9 prosentpoeng fra april og får en oppslutning på 23,6 prosent.

Arbeiderpartiet klatrer til 19,6 prosent. Det er partiets sterkeste måling siden november, men markerer også et halvt år sammenhengende på Norstats målinger for NRK og Aftenposten med en oppslutning på under 20 prosent.