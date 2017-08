Ber om tips etter kioskran i Oslo

Politiet jakter etter en gjerningsperson etter at en mann i 20-årene med strømpe over hodet ranet en kiosk ved Fridtjof Nansen plass i Oslo. Ingen kom fysisk til skade. Ranet skjedde like før klokken 23 onsdag kveld. På twitter ber Oslo-politiet publikum om tips.