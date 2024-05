Begge siktede for voldtekt løslates

To menn ble i helgen siktet for voldtekt av en kvinne natt til 18. mai i Oslo sentrum.

En av dem ble løslatt i går, og den andre i dag.

– Bakgrunnen for løslatelsene er at vi mener det ikke lenger er bevis som kan forspilles av de siktede. Og at det heller ikke foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare som loven krever for å varetektsfengsle, sier politiadvokat Henrik Rådal til NRK.

Forsvarer Brit Kjelleberg bekrefter at hennes klient ble løslatt etter avhør søndag kveld.

Den andre mannens forsvarer, Reidar Steinsvik, sier til NRK at også hans klient ville bli løslatt så snart politiet er ferdig med den innledende etterforskningen.

Voldtekten skal ha skjedd i Dronningens gate i Oslo sentrum mellom klokken 04 og 05. Et vitne meldte ifra til politiet, sa Rådal til NRK søndag.

Det skal ikke være noen relasjon mellom de siktede, en mann i 20-årene og en mann i 40-årene, og fornærmede.

TV2 omtalte saken først.