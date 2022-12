Avviser at Pence har erklært at han stiller som kandidat

Dokumenter levert inn til den føderale valgkommisjonen viser at tidligere visepresident Mike Pence vil stille som presidentkandidat i 2024-valget.

The New York Times-journalist Maggie Haberman melder imidlertid på Twitter at Pence sin talsmann avviser at Pence har erklært at han stiller som kandidat.

Talsmannen hevder imidlertid overfor NYT-journalisten at noen andre har levert dokumentene i den tidligere visepresidentens navn.

Mike Pence var visepresident under Donald Trump fra 2017–2021.