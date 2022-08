Arild Hermstad overtar som fungerende partileder i MDG

– Arild Hermstad er fra før valgt av landsmøtet som partileders stedfortreder ved midlertidig frafall, og går dermed inn fra mandag som partileder inntil partiet har valgt ny leder på permanent basis, det skriver MDG på sine nettsider.

Han blir sittende til en ny leder er valgt.

– På landsmøte i mai ble jeg valgt som stedfortreder for partileder. Jeg tar derfor over på mandag, sier Hermstad på pressekonferansen som ble holdt under Arendalsuka i dag.