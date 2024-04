Årdal: Kjørte på steiner som hadde falt ned fra tunneltak

Steiner har rast ned fra tunnneltaket i Kolnostunnelen i Årdal. Vest politidistrikt skriver at en lastebil og to personbiler kjørte på steinene. Det ble en diesellekkasje fra lastebilen på grunn at dette. Ingen personer er skadd.

Og på fylkesvei 53 er Bermålstunnelen, Kolnostunnelen og Finnsåstunnelen er stengt, melder Statens Vegvesn. Politiet fikk melding rett etter klokka 22.