Anker Millehaugen-dommen

Påtalemyndigheten er uenig med tingretten i at han skal prøveløslates.

Stig Millehaugen har over mange år utøvd grov vold, blant annet to drap med 17 års mellomrom. Ved soning har han gjentatte ganger rømt fra fengsel og brutt permisjonsvilkår – sist gang sommeren 2022. Han har aldri tidligere klart å komme tilbake til samfunnet uten å begå nye alvorlige voldshandlinger. Selv om gjentakelsesfaren etter mange år i fengsel er dempet, er den ikke tilstrekkelig redusert. Påtalemyndigheten mener hans tilbakeføring til samfunnet må skje gradvis. Vi er ikke enig i at han skal overføres fra et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og direkte ut til en prøveløslatelse. Det skriver Oslo Statsadvokatembeter i en pressemelding.

– Det er en anke som ikke er forenlig med de faglige rådene. Rådene er tydelige. Han har Ikke noe mer å hente på å sitte i fengsel. Han må ut for å bli rehabilitert og kunne føres tilbake til samfunnet, sier forsvarer Morten Furuholmen til NRK.