Alvorlig voldshendelse i Sandnes

Sør-Vest politidistrikt har rykket ut til en alvorlig voldshendelse på en adresse i Sandnes.

Det er satt opp sperringer rundt en bolig.

Politiet varslet klokka 23.19 om to hendelser som krever mye kapasitet og at politiet ikke har kapasitet til å besvare mediene på telefon.

Hendelsen på Karmøy er avklart.

Politiet melder at de ble kontaktet av en mann på Avaldsnes som hevdet seg slått av en annen person. Det ble også nevnt at personen hadde et sverd. Væpnet politi rykket ut til stedet.

– Politiet har nå kontroll på mannen. Intet sverd å se. Ingen skadd. Blir mest sannsynlig overtatt av helse, skriver politiet på X.